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Сегодня, 20:37

Рейтинг Counter-Strike 2 в Steam упал до 69 из 100

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Оценки Counter-Strike 2 в Steam неумолимо стремятся вниз. На момент написания новости общая оценка все еще составляла вполне приличные 88 баллов из 100, но большая часть отзывов была оставлена для Global Offensive.

Между тем оценки за последние 30 дней выглядят куда как хуже — всего 69 баллов из 100, что определяется Steam как «смешанные обзоры».

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Многие игроки негодуют из-за удаления из игры смешной анимации «тверка», но другие обеспокоены багами, вылетами и проблемами с балансом. Valve действительно предстоит сделать еще немало, чтобы привести Counter-Strike 2 в порядок.

Источник: Steam
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