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Сегодня, 20:12

Resident Evil: Village уже вышла на iPhone — игра выглядит великолепно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Resident Evil: Village.
Фото Capcom

Capcom выпустила Resident Evil: Village на смартфоны Apple. Игра отлично выглядит и работает на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и iPad с чипами M1 и выше.

Проблемы появляются, когда начинаешь играть — сенсорный экран делает управление в игре практически невозможным.

Многие журналисты, успевшие опробовать Resident Evil: Village на смартфонах, настоятельно порекомендовали играть на геймпаде.

В переводе на рубли Resident Evil: Village стоит 1140 рублей.

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