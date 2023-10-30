Resident Evil: Village уже вышла на iPhone — игра выглядит великолепно

Capcom выпустила Resident Evil: Village на смартфоны Apple. Игра отлично выглядит и работает на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и iPad с чипами M1 и выше.

Проблемы появляются, когда начинаешь играть — сенсорный экран делает управление в игре практически невозможным.

Многие журналисты, успевшие опробовать Resident Evil: Village на смартфонах, настоятельно порекомендовали играть на геймпаде.

В переводе на рубли Resident Evil: Village стоит 1140 рублей.