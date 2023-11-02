Resident Evil Village теперь можно запускать на старых Айфонах — игра работает хорошо

Порт Resident Evil Village на iOS должен работать только на iPhone 15 Pro и Pro Max, но энтузиасты выяснили, что запустить игру получится и на более старых моделях. Главное требование — не менее 4 гигабайтов оперативной памяти.

В ходе теста работоспособность игры проверяли на iPhone 13 Max Pro и все работало прекрасно. Телефон грелся и разряжался быстрее, чем в норме.

Желающим опробовать все это самостоятельно доступна подробная инструкция. Ее авторы подчеркивают, что любые действия со своими смартфонами пользователи предпринимают на свой страх и риск, а в случае возникновения неисправности гарантия ничем не поможет.