Resident Evil 9 выйдет не раньше 2025 года и завершит всю сюжетную арку серии
Если верить слухам, то новая часть Resident Evil не только завершит всю сюжетную арку серии, но и станет самой высокобюджетной игрой в мире RE.
Девятая часть закончит историю, которая началась в седьмой части Resident Evil. Среди интересных слухов также:
— появление в игре Джилл Валентайн;
— половину игры придется провести в замке наподобие замка леди Димитреску из Resident Evil: Village;
— в игре частично вернутся зомби, а также будут существа из мифов, которых гармонично впишут в сюжет.
Игра находится в разработке с 2018 года и выйдет не раньше 2025-го.
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