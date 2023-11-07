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7 ноября, 23:53

Resident Evil 4 для iPhone 15 Pro уже готова к релизу — игру даже можно попробовать бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Resident Evil 4.
Фото Capcom

Capcom объявила дату выхода Resident Evil 4 Remake для iPhone 15 Pro — игра выйдет 20 декабря.

Также известно, что игру можно бесплатно опробовать: первая глава будет доступна для всех игроков, а после ее завершения придется заплатить 60 долларов.

Resident Evil: Village. Resident Evil: Village уже вышла на iPhone — игра выглядит великолепно

Ранее на iPhone 15 Pro состоялся релиз Resident Evil: Village — игра отлично работает в техническом плане, но для комфортной игры журналисты порекомендовали воспользоваться геймпадом.

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