Resident Evil 4 для iPhone 15 Pro уже готова к релизу — игру даже можно попробовать бесплатно

Capcom объявила дату выхода Resident Evil 4 Remake для iPhone 15 Pro — игра выйдет 20 декабря.

Также известно, что игру можно бесплатно опробовать: первая глава будет доступна для всех игроков, а после ее завершения придется заплатить 60 долларов.

Ранее на iPhone 15 Pro состоялся релиз Resident Evil: Village — игра отлично работает в техническом плане, но для комфортной игры журналисты порекомендовали воспользоваться геймпадом.