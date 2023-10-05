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Сегодня, 23:08

Реплика шляпы Кун Лао из Mortal Kombat разрубает огурцы и застревает в дереве

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Шляпа Кун Лао.
Фото Knives Project

Обычно автор YouTube-канала Knives Project занимается изготовлением ножей и мечей, но на этот раз он решил смастерить шляпу Кун Лао. Разумеется, она должна была быть острой и достаточно тяжелой — так и получилось.

Судя по видео, носить эту шляпу было неудобно — зато она без труда разрезала пару висящих на веревочке огурцов. Под конец кузнец использовал свое творение по прямому назначению и метнул ее в штабель досок, где шляпа и застряла.
Источник: YouTube
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