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Сегодня, 16:36

Ремейк Resident Evil 4 удержал лидерство в чартах Британии

Мария Гусева
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Ремейк игры Resident Evil 4 занимает лидирующую позицию вторую неделю подряд в британском розничном чарте. При этом учитывались только дисковые версии игры.

Второе место занимает FIFA 23, а на третьей строчке располагается Hogwarts Legacy. Call of Duty: Modern Warfare 2 поднялась с шестой на четвертую строчку.

Официально ремейк Resident Evil 4 в России не продается, в нем нет русскоязычной локализация с озвучкой и субтитрами.

Топ-10 продаж с 25 марта по 3 апреля в Британии

  1. Ремейк Resident Evil 4
  2. FIFA 23
  3. Hogwarts Legacy
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Gotham Knights
  7. WWE 2K23
  8. Super Mario Odyssey
  9. God of War Ragnarok
  10. Minecraft (версия для Nintendo Switch)
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