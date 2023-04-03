Ремейк Resident Evil 4 удержал лидерство в чартах Британии

Ремейк игры Resident Evil 4 занимает лидирующую позицию вторую неделю подряд в британском розничном чарте. При этом учитывались только дисковые версии игры.

Второе место занимает FIFA 23, а на третьей строчке располагается Hogwarts Legacy. Call of Duty: Modern Warfare 2 поднялась с шестой на четвертую строчку.

Официально ремейк Resident Evil 4 в России не продается, в нем нет русскоязычной локализация с озвучкой и субтитрами.

Топ-10 продаж с 25 марта по 3 апреля в Британии