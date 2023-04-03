Ремейк Resident Evil 4 удержал лидерство в чартах Британии
Ремейк игры Resident Evil 4 занимает лидирующую позицию вторую неделю подряд в британском розничном чарте. При этом учитывались только дисковые версии игры.
Второе место занимает FIFA 23, а на третьей строчке располагается Hogwarts Legacy. Call of Duty: Modern Warfare 2 поднялась с шестой на четвертую строчку.
Официально ремейк Resident Evil 4 в России не продается, в нем нет русскоязычной локализация с озвучкой и субтитрами.
Топ-10 продаж с 25 марта по 3 апреля в Британии
- Ремейк Resident Evil 4
- FIFA 23
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Mario Kart 8 Deluxe
- Gotham Knights
- WWE 2K23
- Super Mario Odyssey
- God of War Ragnarok
- Minecraft (версия для Nintendo Switch)
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