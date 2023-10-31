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Сегодня, 15:34

Ремейк культовой Max Payne перешел в стадию разработки

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Max Payne 2.
Фото Remedy Entertainment

Remedy заявила о начале разработки ремейка Max Payne — о дате выхода игры говорить пока рано.

Студия уже определилась с масштабом ремейка и стилистикой будущей игры — неизвестно, повлияет ли это как-то на сеттинг и повествование оригинальных игр.

Известно, что в ремейк войдет две части — продаваться они будут, как одна игра.
Также Remedy поделилась отчетами о запуске Alan Wake 2 — игру очень тепло встретили, но говорить о том, что проект завоевал финансовый успех, пока рано.

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