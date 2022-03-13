Ремейк Dead Space официально выйдет в начале 2023 года

В EA официально объявили, что Dead Space выйдет в начале 2023 года. Об этом они сообщили в конце трансляции на YouTube канале Dead Space.

На этой неделе журналист и инсайдер VentureBeat Джефф Грабб уже сообщал, что EA планирует выпустить игру в начале 2023 года и его слова подтвердились.

В трансляции студия EA Motive рассказала о работе над игрой, улучшении ее звуковой составляющей, а также реакции главного героя игры Айзека на происходящее вокруг него. Например, частота сердцебиения и дыхания будет повышаться и понижаться в зависимости от его здоровья. Это даже скажется на его речи.

Ремейк Dead Space выйдет на Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и PC.