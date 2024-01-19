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19 января, 23:35

Ремастер The Last of Us Part 2 вновь порвал чарты PlayStation 5 — почему к игре стоит вернуться

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Last Of Us Part 2.
Фото Naughty Dog

Критики очень высоко оценили обновленное переиздание The Last of Us 2 для PS5.

В новой версии немного подтянули графику под современные стандарты, добавили несколько уровней, не вошедших в финальную версию игры для PS4, добавили рогалик-режим «No Return» и адаптировали вибрацию DualSense для лучшего погружения в жестокий и опасный мир игры.

The Last Of&nbsp;Us&nbsp;Part 2. Дополнение к главному эксклюзиву Sony может «покалечить» геймеров

Для владельцев стандартной версии на PlayStation 4 будет действовать скидка — обновленную игру можно будет купить всего за 10 долларов.

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