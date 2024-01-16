Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 22:25

Ремастер The Last of Us 2 на PlayStation 5 привел критиков в восторг

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Naughty Dog

Ремастер The Last of Us 2 получил прекрасные оценки от критиков — 91 балл из 100. Обзорщики сошлись во мнении, что оригинал был хорош, а переиздание, улучшившее графику и добавившее режим «рогалика» No Return, и того лучше.

Нашлось место и для незначительной критики. Кому-то не понравилось, что в No Return нет своего сюжета, как в God of War Ragnarok: Valhalla. Другие же не оценили сам факт переиздания относительно свежей игры.

Источник: OpenCritic
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Издатели GTA подали в суд на создателей Max Payne

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости