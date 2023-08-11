Ремастер Quake 2 появился на торрентах — хакеры взломали игру в день релиза

Улучшенная версия культового шутера Quake 2 уже доступна для скачивания — хакеры взломали защиту игры в день ее релиза в Steam.

Ремастер включает в себя:

— оригинальную игру со всеми дополнительными миссиями;

— возможность пройти игру вдвоем, а также сразиться в мультиплеере;

— бесплатную версию игры Quake II 64 — порта шутера для приставки Nintendo 64;

— поддержку широкоформатных разрешений вплоть до 4k.

Оригинальный Quake II вышел в 1997-м. Игра считается культовой среди шутеров от первого лица.