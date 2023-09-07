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Сегодня, 21:29

Редкий предмет из CS:GO ушел с молотка за 80 000 долларов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Counter-Strike: Global Offensive.
Фото Valve

Как известно, на рынке предметов Counter-Strike: Global Offensive можно сделать очень хорошие деньги. Герой этой новости — не исключение, ведь за одну голографическую наклейку Titan 2014 года он получил целых 80 000 долларов.

Правда, особенной удачи в этом не было. Наклейка не выпала случайно, а была куплена торговцем за 50 000 долларов. Впрочем, почти три миллиона рублей прибыли с одной сделки — совсем неплохой показатель.

Counter-Strike: Global Offensive. Игроку в CS:GO выпал нож ценой в 12 миллионов рублей

Источник: TG-канал Steam Community
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