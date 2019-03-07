Red Diamonds выиграли Unique League Season 3

Red Diamonds стали чемпионами Unique League Season 3 по PUBG и заработали 150 тыс. рублей.

За 36 матчей они набрали 293 очка и сделали 176 убийств. На втором месте расположились Natus Vincere, которые набрали на одно очко меньше – 292. AVANGAR набрала 275 баллов и заняла третью строчку.

Unique League Season 3 проходила с 18 февраля по 6 марта в онлайне. 16 команд сражались за 300 тысяч рублей в режиме отрядов от первого лица.