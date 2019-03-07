Red Diamonds выиграли Unique League Season 3

Red Diamonds стали чемпионами Unique League Season 3 по PUBG и заработали 150 тыс. рублей.
За 36 матчей они набрали 293 очка и сделали 176 убийств. На втором месте расположились Natus Vincere, которые набрали на одно очко меньше – 292. AVANGAR набрала 275 баллов и заняла третью строчку.
Unique League Season 3 проходила с 18 февраля по 6 марта в онлайне. 16 команд сражались за 300 тысяч рублей в режиме отрядов от первого лица.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/red-diamonds-vyigrali-unique-league-season-3
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