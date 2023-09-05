Red Dead Redemption 3 может выйти до конца 2028 года

Инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что Red Dead Redemption 3 может выйти до конца 2028 года.

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

Сейчас разработка игры ведется в пассивном режиме из-за готовящегося релиза GTA 6 — над вестерном в основном работают те, кто уже трудились над серией раньше.

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar Games

Red Dead Redemption 3 будет использовать тот же движок, что и новая GTA, поэтому технических сложностей быть не должно, заявляет инсайдер.