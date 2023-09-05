Red Dead Redemption 3 может выйти до конца 2028 года
Инсайдер MyTimeToShineHello рассказал, что Red Dead Redemption 3 может выйти до конца 2028 года.
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
Сейчас разработка игры ведется в пассивном режиме из-за готовящегося релиза GTA 6 — над вестерном в основном работают те, кто уже трудились над серией раньше.
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
Red Dead Redemption 3 будет использовать тот же движок, что и новая GTA, поэтому технических сложностей быть не должно, заявляет инсайдер.
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