Разработку GTA 6 приходилось начинать с начала

Ранее мы уже рассказывали о программисте из Rockstar, который работал над GTA 6 с 2015-го по 2018-й год. Однако это вовсе не обязательно свидетельствует о том, что игру непрерывно делают уже восемь лет и уже вот-вот выпустят.

Как сообщают инсайдеры, разработку шестой части перезапускали как минимум один раз, и произошло это именно в 2018-м. Разумеется, официальных подтверждений этому нет. Но если перезапуск все-таки произошел, то игра может выйти значительно позже, чем принято считать.

Кроме того, финальный вариант может сильно отличаться от слитой альфа-версии, если она была собрана до перезапуска.