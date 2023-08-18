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Сегодня, 16:15

Разработку GTA 6 приходилось начинать с начала

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA V.
Фото Rockstar Games

Ранее мы уже рассказывали о программисте из Rockstar, который работал над GTA 6 с 2015-го по 2018-й год. Однако это вовсе не обязательно свидетельствует о том, что игру непрерывно делают уже восемь лет и уже вот-вот выпустят.

GTA 6. GTA 6 разрабатывают уже 8 лет

Как сообщают инсайдеры, разработку шестой части перезапускали как минимум один раз, и произошло это именно в 2018-м. Разумеется, официальных подтверждений этому нет. Но если перезапуск все-таки произошел, то игра может выйти значительно позже, чем принято считать.

Кроме того, финальный вариант может сильно отличаться от слитой альфа-версии, если она была собрана до перезапуска.

Источник: gamingbible.com
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