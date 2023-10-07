Разработка Cyberpunk 2077 в России обошлась бы в 30 миллиардов рублей
CD Projekt RED поделилась отчетами о стоимости Cyberpunk 2077. На игру ушло больше 300 миллионов долларов. Это около 30 миллиардов рублей.
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
В эту стоимость вошли не только траты на разработку, но и на пиар игры. На недавнее обновление Phantom Liberty студия потратила 85 миллионов долларов.
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Ранее появилась информация, что CD Projekt RED приступила к разработке сиквела Cyberpunk 2077. Никаких подробностей о процессах пока нет.
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