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Разработка Cyberpunk 2077 в России обошлась бы в 30 миллиардов рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

CD Projekt RED поделилась отчетами о стоимости Cyberpunk 2077. На игру ушло больше 300 миллионов долларов. Это около 30 миллиардов рублей.

Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

В эту стоимость вошли не только траты на разработку, но и на пиар игры. На недавнее обновление Phantom Liberty студия потратила 85 миллионов долларов.

Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red

Ранее появилась информация, что CD Projekt RED приступила к разработке сиквела Cyberpunk 2077. Никаких подробностей о процессах пока нет.

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