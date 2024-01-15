Разработчиком ПК-версии Marvel's Spider-Man оказался 16-летний школьник

Энтузиасты слили данные о хакере, создавшем неофициальный порт Marvel's Spider-Man 2 на ПК.

Слив произошел из-за разногласий в команде программистов, занимающихся портом. По словам одного из хакеров, раскрытие персональных данных главного программиста — ответ на его выходки и оскорбления.

Оказалось, что ведущим разработчиком порта был 16-летний парень, которому пришлось скрываться после того, как данные о нем были обнародованы.

Фото Insomniac

15 января создатели ПК-порта сообщили, что возобновили работу над проектом. В течение недели у игры появится рабочий запускатор.