Разработчики World of Tanks разбанят некоторых пользователей в честь дня рождения игры

Студия Wargaming.net разблокирует некоторых забаненных навсегда пользователей World of Tanks в честь десятилетия игры. Под амнистию попадут геймеры, которые получили наказание за участие в договорных боях, многократное убийство союзников, оскорбления в чате и другие нарушения.

Разблокировка начнется 3 августа и продлится несколько дней. Она коснtтся тех пользователей, чьи аккаунты были перманентно забанены в игре или во внутриигровом чате до 25 марта 2020 года.

Wargaming не планирует разбанивать игроков, которые были уличены в ботоводстве, установке запрещенных модификаций или нарушении законодательства. По мнению разработчиков, такие нарушители негативно влияют на соревновательный аспект игры, а значит не могут рассчитывать на амнистию.