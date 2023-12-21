Разработчики «Ведьмака» готовят «революцию в жанре»

В Интернет утекли детали дебютного проекта студии Rebel Wolves, состоящей из «ветеранов» CD Projekt Red, работавших над «Ведьмаком» и Cyberpunk 2077. Официальная информация сводится к тому, что ролевая игра создается на Unreal Engine 5 и будет мрачной, но утечка раскрывает гораздо больше деталей.

Фото Rebel Wolves

РПГ под названием Dawnwalker: Origins — это синглплеерный проект с элементами открытого мира и без микротранзакций, планирующийся не только в качестве начала новой саги, но и как революция в жанре. Размеры игры сопоставимы с дополнением «Кровь и вино» для «Ведьмака 3». С «Ведьмаком» сравнивается и количество квестов — при том, что карта будет меньше. Сейчас игра находится на ранних стадиях разработки.