Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:40

Разработчики STALKER 2 переезжают в Чехию для продолжения работы над проектом

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Разработчики STALKER 2 переезжают в Чехию для продолжения работы над проектом.

Компания GSC Game World, по заявлению источников чешского портала Vortex, перевезла часть сотрудников и руководство студии в Чехию. Разработчики уже подали заявку на регистрацию бизнеса.

Планируется, что в Праге компания продолжит разработку STALKER 2.

Представитель Vortex пояснил, что, несмотря на то что агентство поддержки бизнеса и инвестиций CzechInvest также участвует в переговорах, у него еще нет окончательного подтверждения того, что студия действительно будет закреплена на нашей территории.

Петр Коларж из студии Ashborne Games так же рассказал, что он связывался с разработчиками из GSC по поводу возможного переезда.

Источник: https://www.vortex.cz/autori-s-t-a-l-k-e-r-2-mohou-zamirit-do-ceska-potvrzuji-zdroje-vortexu/
1
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Компания Tencent приобрела Tequila Works
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости