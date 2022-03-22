Разработчики STALKER 2 переезжают в Чехию для продолжения работы над проектом

Компания GSC Game World, по заявлению источников чешского портала Vortex, перевезла часть сотрудников и руководство студии в Чехию. Разработчики уже подали заявку на регистрацию бизнеса.

Планируется, что в Праге компания продолжит разработку STALKER 2.

Представитель Vortex пояснил, что, несмотря на то что агентство поддержки бизнеса и инвестиций CzechInvest также участвует в переговорах, у него еще нет окончательного подтверждения того, что студия действительно будет закреплена на нашей территории.

Петр Коларж из студии Ashborne Games так же рассказал, что он связывался с разработчиками из GSC по поводу возможного переезда.