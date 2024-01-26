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Сегодня, 19:55

Разработчики «Смуты» показали новый трейлер — для такой «красоты» понадобится RTX 3080

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Смута.
Фото Cyberia Nova

Разработчики игры «Смута» поделились геймплейным трейлером, в котором показали порт древнего Нижнего Новгорода.

Ролик вызывает смешанное впечатление — игра выглядит чуть лучше, чем в предыдущих трейлерах, но до сих пор непонятно, почему у игры такие высокие системные требования.

Для того чтобы соответствовать рекомендованным системным требованиям, геймерам нужна RTX 3080, 32 ГБ оперативной памяти и процессор Intel 7/ Ryzen 9.

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