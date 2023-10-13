Разработчики «Смуты» назвали боевку «Ведьмака» чудовищной и пообещали сделать лучше

В комментариях под новым тизером «Смуты» развернулась целая дискуссия. Одни пользователи верят, что к релизу боевая система игры будет напоминать «Ведьмака», другие в противовес им утверждали, что бои в «Ведьмаке» ужасны.

Именно с последними и согласились авторы написав, что боевка в польской RPG «чудовищная» и «такой точно не будет». Также они заметили, что все промо-материалы делаются по «текущему срезу», и анимации еще находятся в работе.