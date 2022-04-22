Разработчики Saints Row представили новый трейлер

Разработчики игры Saints Row опубликовали новый трейлер, который раскрывает возможности настройки персонажей и призывает всех быть собой.

Видео представляет собой длинную коллекцию персонажей которые наглядно демонстрируют обширный инструментарий и возможности по кастомизации не только персонажа но и многих элементов окружающего мира.

Игровая серия Saints Row всегда отличалась широкими возможностями по кастомизации персонажа, перезапуск серии обещает расширить эти возможности.

Новая часть Saints Row выйдет на платформах Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и ПК. Дата релиза — 23 августа 2022 года.