Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 07:38

Разработчики Saints Row представили новый трейлер

Читать «СЭ» в
Новый трейлер Saints Row.

Разработчики игры Saints Row опубликовали новый трейлер, который раскрывает возможности настройки персонажей и призывает всех быть собой.

Видео представляет собой длинную коллекцию персонажей которые наглядно демонстрируют обширный инструментарий и возможности по кастомизации не только персонажа но и многих элементов окружающего мира.

Игровая серия Saints Row всегда отличалась широкими возможностями по кастомизации персонажа, перезапуск серии обещает расширить эти возможности.

Новая часть Saints Row выйдет на платформах Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и ПК. Дата релиза — 23 августа 2022 года.

0
Читайте также
Бузова встретилась с Губерниевым после скандала: тот принес конфеты с коньяком и предложил поцеловаться
Хамски опоздал, потом целовал руки и дарил коньяк в конфетах. Как мирились Губерниев и Бузова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Players и G2 выиграли во втором раунде PGL Major Antwerp 2022 European RMR B
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости