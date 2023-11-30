Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сознались, что не знают, когда игра будет готова

Сегодня разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми деталями своего проекта. Все бы ничего, но одно из их высказываний звучит настораживающе.

По их словам, определить, насколько работа над игрой близка к завершению, очень трудно — дескать, открытый мир нового «Сталкер» большой и сложный, многое может пойти не так, а времени всегда не хватает. Возможно, таким образом аудиторию готовят к новым переносам?