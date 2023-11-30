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Сегодня, 20:25

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сознались, что не знают, когда игра будет готова

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Сегодня разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми деталями своего проекта. Все бы ничего, но одно из их высказываний звучит настораживающе.

S.T.A.L.K.E.R 2. S.T.A.L.K.E.R. 2 точно выйдет в феврале? Об этом стало известно из сливов

По их словам, определить, насколько работа над игрой близка к завершению, очень трудно — дескать, открытый мир нового «Сталкер» большой и сложный, многое может пойти не так, а времени всегда не хватает. Возможно, таким образом аудиторию готовят к новым переносам?

Источник: TG-канал VG/Двач
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