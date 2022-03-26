Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 11:20

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не поставлять диски в Россию

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

По заявлению официальных ритейлеров, студия GSC Game World приняли решение не поставлять диски с предзаказами S.T.A.L.K.E.R. 2 в Россию.

«Вынуждены вам сообщить, что предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 придется отменить. К сожалению, поставки игры в РФ не будет и это уже окончательно решение разработчика», — говорится в сообщении отечественного ритейлера.

Ранее, GSC Game World объявила об отмене выхода игры в России. Уже оформленные цифровые предзаказы планировалось исполнить, но, на данный момент, студия прекратила принимать новые и полностью отменила физический релиз, в том числе по уже оплаченным, рекомендовав пользователям обращаться в магазины за возвратом средств.

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была поставлена на паузу в начале марта. Премьера проекта планировалась на 8 декабря.

2
1
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Virtus.prо сообщили об уходе VP.Prodigy из League of Legends: Wild Rift

GODSENT одержала победу над Party Astronauts в группе С на ESL Pro League
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости