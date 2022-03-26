Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не поставлять диски в Россию

По заявлению официальных ритейлеров, студия GSC Game World приняли решение не поставлять диски с предзаказами S.T.A.L.K.E.R. 2 в Россию.

«Вынуждены вам сообщить, что предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 придется отменить. К сожалению, поставки игры в РФ не будет и это уже окончательно решение разработчика», — говорится в сообщении отечественного ритейлера.

Ранее, GSC Game World объявила об отмене выхода игры в России. Уже оформленные цифровые предзаказы планировалось исполнить, но, на данный момент, студия прекратила принимать новые и полностью отменила физический релиз, в том числе по уже оплаченным, рекомендовав пользователям обращаться в магазины за возвратом средств.

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была поставлена на паузу в начале марта. Премьера проекта планировалась на 8 декабря.