Разработчики не стали удалять фото русской модели из Cyberpunk 2077

Известная стримерша и модель Арина Рин не только поучаствовала в озвучке русской версии Cyberpunk 2077, но и попала в игру визуально — ее образ использовали при создании одной из вывесок.

Девушка думала, что ее удалят из игры из-за политических событий, но, к счастью, ее опасения оказались беспочвенными. На одном из недавних стримов Арина нашла тот самый рекламный щит, который никто и не думал убирать.