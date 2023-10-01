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Сегодня, 14:39

Разработчики не стали удалять фото русской модели из Cyberpunk 2077

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стрим Арины Рин с Cyberpunk 2077.
Фото СD Projekt Red/ArinaRinRin

Известная стримерша и модель Арина Рин не только поучаствовала в озвучке русской версии Cyberpunk 2077, но и попала в игру визуально — ее образ использовали при создании одной из вывесок.

Девушка думала, что ее удалят из игры из-за политических событий, но, к счастью, ее опасения оказались беспочвенными. На одном из недавних стримов Арина нашла тот самый рекламный щит, который никто и не думал убирать.

Cyberpunk 2077. CD Projekt RED пообещала исправить украинский перевод Cyberpunk 2077 — там нашли русофобию

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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