Переноса God of War: Ragnarok больше не будет. Игра выйдет в 2022 году

В официальном твиттер-аккаунте комьюнити-менеджера студии Santa Monica Studio был опубликован самый ожидаемый твит геймеров. Blue Owlz заявил, что God of War: Ragnarok точно выйдет в 2022 году.

Ранее эту информацию уже подтвердили представители магазинов и инсайдеры.

God of War: Ragnarok — это предстоящая игра в жанре action-adventure с элементами hack and slash, разрабатываемая компанией Santa Monica Studio и издаваемая Sony Interactive Entertainment. Является девятой игрой в серии God of War и прямым сюжетным продолжением игры God of War, вышедшей в 2018 году.

Рейтинг ожидания 9.3/10 на сайтах-агрегаторах.