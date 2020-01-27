Разработчики NBA 2K20 почтили память Коби Брайанта

Разработчики NBA 2K20 добавили в игру траурный баннер в память о бывшем игроке «Лейкерс» Коби Брайанте. Баскетболист погиб вместе с дочерью при крушении вертолета в воскресенье 26 января.

Коби Брайант — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА. Он стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе в игре НБА и в матче всех звезд. Все 20 лет профессиональной карьеры он провел в составе «Лейкерс». Ему был 41 год.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности