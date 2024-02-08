Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

8 февраля, 19:30

Разработчики из России делают игру в духе Baldur's Gate

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Swordhaven: Iron Conspiracy.
Фото Atom Team

Студия Atom Team анонсировала игру Swordhaven: Iron Conspiracy — cRPG в духе классической Baldur's Gate.

Swordhaven: Iron Conspiracy.
Фото Atom Team

Игроки отправятся в путешествие по миру Нова Дракония, где им предстоит найти загадочный артефакт, сражаться с чудовищами и исследовать мир.

Swordhaven: Iron Conspiracy.
Фото Atom Team

Обещана гибкая боевая система, которая позволит переключаться между тактическим режимом сражений и битвами в реальном времени.

У Swordhaven пока нет даты релиза, но ее уже можно добавить в желаемое через Steam.

2
0
Читайте также
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Ротенберг против Кравца: травма Толчинского
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призовой фонд «Московского Киберспорта» превысит 1 миллион рублей

Шутер Helldivers 2 забрался в топ-4 Steam — почему игру стоит попробовать
Новости
RSS RSS
Все новости