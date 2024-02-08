Разработчики из России делают игру в духе Baldur's Gate

Студия Atom Team анонсировала игру Swordhaven: Iron Conspiracy — cRPG в духе классической Baldur's Gate.

Swordhaven: Iron Conspiracy. Фото Atom Team

Игроки отправятся в путешествие по миру Нова Дракония, где им предстоит найти загадочный артефакт, сражаться с чудовищами и исследовать мир.

Swordhaven: Iron Conspiracy. Фото Atom Team

Обещана гибкая боевая система, которая позволит переключаться между тактическим режимом сражений и битвами в реальном времени.

У Swordhaven пока нет даты релиза, но ее уже можно добавить в желаемое через Steam.