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Сегодня, 21:25

Разработчики Cyberpunk 2077 обещают «интересные активности» с девушкой главного героя

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CD Projekt Red

Разработчики Cyberpunk 2027 намекнули, что в новом патче значительно расширят романтическую часть игры — партнера можно будет приглашать в квартиру и там заниматься с ним «замечательными активностями». Какими именно, разработчики не уточнили, но заметили, что игрокам будет из чего выбрать.

Cyberpunk 2077. В Cyberpunk 2077 появится метро — для него даже сделали карту

Все это звучит хорошо, ведь ранее слабую проработку романов неоднократно называли одной из худших сторон игры.

Источник: TG-канал VG/Двач
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