Разработчики Cyberpunk 2077 обещают «интересные активности» с девушкой главного героя

Разработчики Cyberpunk 2027 намекнули, что в новом патче значительно расширят романтическую часть игры — партнера можно будет приглашать в квартиру и там заниматься с ним «замечательными активностями». Какими именно, разработчики не уточнили, но заметили, что игрокам будет из чего выбрать.

Все это звучит хорошо, ведь ранее слабую проработку романов неоднократно называли одной из худших сторон игры.