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Сегодня, 19:35

Разработчик из России делает ремейк «Как достать соседа»

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Girlfriend from Hell.
Фото That Guy&#039;s Games

Разработчик-одиночка занимается идейным ремейком культового квеста «Как достать соседа».

Girlfriend from Hell.
Фото That Guy's Games

По сюжету Girlfriend from Hell девушка решается испортить жизнь своему парню, который не захотел на ней жениться. Игроку предстоит взять на себя роль красотки, которая будет устраивать возлюбленному различные козни и ловушки.

Girlfriend from Hell.
Фото That Guy's Games

Релиз проекта запланирован на этот год.

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