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26 октября, 22:35

Расписание четвертьфиналов на The International 2023 по Dota 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The International.
Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53283377310/in/photostream/

The International 2023 близится к завершению, но это не повод грустить — впереди зрителей ждет напряженная стадия четвертьфиналов, где восемь финалистов поборются за 3 миллиона долларов.

The International.
Фото Valve

Впервые в истории турнира среди четвертьфиналистов сразу 3 команды из СНГ. Это Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro. Среди остальных участников финальной восьмерки — Team Liquid, LGD, Azure Ray, nouns и Gaimin Gladiators.

Расписание The International 2023 на 27-28 октября (время московское)

27 октября:
20.00 — nouns против Gaimin Gladiators (нижняя сетка)
23.00 — BetBoom Team против Virtus.pro (нижняя сетка)

28 октября:
02.00 — Team Spirit против Team Liquid (верхняя сетка)
05.00 — LGD против Azure Ray (верхняя сетка)

29 октября:
02:00 — финалисты верхней сетки
05:00 — финал нижней сетки bo3
20:00 — решающий матч bo3

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