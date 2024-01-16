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Сегодня, 18:21

Раскрыты характеристики «урезанной» видеокарты RTX 3050 — они не впечатляют

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото NVDIA
Скоро на прилавки поступит удешевленная версия видеокарты NVDIA RTX 3050. Ее характеристики совсем не радуют — всего 6 гигабайтов памяти, «ноутбучная» 96-битная шина, заниженная пропускная способность... Впрочем, и цена невысока — всего 179 долларов или 15 700 рублей.
Многие полагают, что таким образом NVDIA расчищает рынок для грядущей RTX 4050 — вряд ли она будет слишком сильно отличаться по характеристикам от «полноценной» RTX 3050, а конкуренция старых продуктов с новыми не нужна ни одному производителю.
Фото Videocardz
Характеристики «урезанной» GeForce RTX 3050:
Частота: 1042-1470 МГц
CUDA-ядра: 2304
Видеопамять: 6 ГБ
Шина: 96-бит
Пропускная способность памяти: 168 ГБ/сек
Энергопотребление: 70 Вт
Источник: Videocardz
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