Раскрыты характеристики «урезанной» видеокарты RTX 3050 — они не впечатляют

Скоро на прилавки поступит удешевленная версия видеокарты NVDIA RTX 3050. Ее характеристики совсем не радуют — всего 6 гигабайтов памяти, «ноутбучная» 96-битная шина, заниженная пропускная способность... Впрочем, и цена невысока — всего 179 долларов или 15 700 рублей.

Многие полагают, что таким образом NVDIA расчищает рынок для грядущей RTX 4050 — вряд ли она будет слишком сильно отличаться по характеристикам от «полноценной» RTX 3050, а конкуренция старых продуктов с новыми не нужна ни одному производителю.

Фото Videocardz

Характеристики «урезанной» GeForce RTX 3050:

Частота: 1042-1470 МГц

CUDA-ядра: 2304

Видеопамять: 6 ГБ

Шина: 96-бит

Пропускная способность памяти: 168 ГБ/сек

Энергопотребление: 70 Вт