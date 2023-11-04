Radio Tapok выпустил трек в честь старта предзаказа «Смуты»

В честь старта предзаказов «Смуты» музыкальная группа Radio Tapok выпустила песню с тем же названием.

Ролик с композицией выполнен на движке игры — в нем можно узнать, о чем будет игра.

«Россия, 1612 год, Смутное время. Страна разорена голодом и войнами. На трон рвутся самозванцы. В Кремле засел польский гарнизон. Казалось, надежды нет. Но в это тяжелейшее время всем Московским царством ценой огромных усилий собирались народные Ополчения. Войско Второго Ополчения, под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, выдвинулось из Нижнего Новгорода на Москву. Мы последуем за ним вместе с молодым боярином Юрием Милославским», — говорится на странице игры.

Сегодня на игру стартовал предзаказ — до релиза ее можно купить за 1612 рублей. После релиза цена изменится на 2015 рублей.