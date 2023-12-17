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Сегодня, 22:45

Quake 1 и 2 можно будет бесплатно забрать в Epic Games Store

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bethesda Softworks

Сообщается, что очередной бесплатной игрой в раздачах онлайн-магазина Epic Games Store станет набор из Quake 1 и Quake 2 — разумеется, в версии Enhanced Edition. Произойти это должно 23 декабря.

Quake 2. Bethesda может выпустить новую версию Quake 2 в течение нескольких часов

Источник информации — инсайдер billbil-kun, в свое время ставший известным благодаря точным прогнозам. Впрочем, на этот раз он подчеркивает, что речь идет о гипотезе, которая опирается на «некоторые факты».

Источник: TG-канал Epic Games Store
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