Путин считает, что видеоигры должны прививать людям «не квасной» патриотизм

Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры — это колоссальный бизнес, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

«Игра, — то, чем вы занимаетесь, — это не игрушечное дело. Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный», — приводит ТАСС ответ главы государства геймдизайнеру, финалистке всероссийского конкурса «Начни игру» Анне Козловой.

Однако, продолжил президент, самое важное в этой сфере — это «не деньги». Путин согласился с идеей, что видеоигры «должны быть на стыке искусства и образования».

«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, — не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного», — подчеркнул глава государства.

Путин также откликнулся на предложение Козловой провести второй сезон конкурса «Начни игру» (он призван объединить талантливых разработчиков игр, дизайнеров и всех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве) в рамках международного турнира «Игры будущего», который состоится в Казани в феврале следующего года.

«Мне кажется, идея хорошая», — заметил президент. Выслушав профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он вновь обратился к геймдизайнеру и пообещал: «Аня, [предложение] принимается, будем работать».