Pure станет керри команды Entity
Иван «Pure» Москаленко заменит Ремко «Crystallis» Аретса в составе команды Entity, по информации источников издания Escorenews.
Ранее на турнире DPC Восточной Европы игроки команды Virtus.pro были дисквалифицированы из-за нарисованной Пьюром знака, похожего на букву Z. После этого организация расторгнула контракт с керри команды.
Ранее инсайдом делился Андрей «Alwayswannafly» Бондаренко.
«Кстати, Pure тоже команду нашел. Пюре в Империи? Не, не в СНГ», — рассказал Бондаренко во время своего стрима.
Новости