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Сегодня, 17:00

Pure станет керри команды Entity

Пьеретта АРКАН
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Иван «Pure» Москаленко заменит Ремко «Crystallis» Аретса в составе команды Entity, по информации источников издания Escorenews.

Ранее на турнире DPC Восточной Европы игроки команды Virtus.pro были дисквалифицированы из-за нарисованной Пьюром знака, похожего на букву Z. После этого организация расторгнула контракт с керри команды.

Иван &laquo;Pure&raquo; Москаленко. Virtus.pro расторгла контракт с нарисовавшим букву Z киберспортсменом

Ранее инсайдом делился Андрей «Alwayswannafly» Бондаренко.

«Кстати, Pure тоже команду нашел. Пюре в Империи? Не, не в СНГ», — рассказал Бондаренко во время своего стрима.

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