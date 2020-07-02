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PUBG временно заблокировали в Пакистане

2 июля 2020, 16:20

Управление телекоммуникаций Пакистана временно запретило PlayerUnknown's Battlegrounds в стране. Представители государственного предприятия сообщили, что получили множество жалоб на игру.

В заявлении указано, что PUBG вызывает зависимость и оказывает серьезное негативное влияние на физическое и психологическое здоровье детей. Высокий суд Лахора проведет слушание 9 июля и вынесет решение по этому вопросу.

Это не первый случай, когда в странах запрещают PlayerUnknown's Battlegrounds. Ранее PUBG блокировали в Непале, Ираке и Иордании. Представители Ирака назвали игру вредной для общества и потенциальной угрозой национальной безопасности. В Иордании заявили, что шутер негативно влияет на аудиторию.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/pubg/news/pubg-vremenno-zablokirovana-v-pakistane

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