PUBG временно заблокировали в Пакистане

Управление телекоммуникаций Пакистана временно запретило PlayerUnknown's Battlegrounds в стране. Представители государственного предприятия сообщили, что получили множество жалоб на игру.

В заявлении указано, что PUBG вызывает зависимость и оказывает серьезное негативное влияние на физическое и психологическое здоровье детей. Высокий суд Лахора проведет слушание 9 июля и вынесет решение по этому вопросу.

Это не первый случай, когда в странах запрещают PlayerUnknown's Battlegrounds. Ранее PUBG блокировали в Непале, Ираке и Иордании. Представители Ирака назвали игру вредной для общества и потенциальной угрозой национальной безопасности. В Иордании заявили, что шутер негативно влияет на аудиторию.