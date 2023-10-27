PUBG Mobile обязана переехать на российские сервера — это приказ Роскомнадзора

PUBG Mobile стала первой игрой, которую включили в реестр организаторов распространения информации — теперь издатель шутера обязан хранить свои данные на территории России.

Речь в том числе идет об информации о пользователях и их действиях. Если участники реестра не будут соблюдать правила, то их будет ждать блокировка.

PUBG Mobile. Фото Tencent Games

PUBG Mobile внесли в реестр еще 22 сентября, а в августе игра одной из первых появилась в русском магазине приложений RuStore.