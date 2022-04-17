PSG.LGD победили RNG на DPC China 1st Division

В рамках DPC China 1st Division прошел матч между PSG.LGD и RNG. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу PSG.LGD.

Первая карта прошла за 32 минуты и закончилась со счетом 30-15 в пользу LGD. Вторая карта прошла за 29 минут и закончилась со счетом 30-12 также в пользу LGD.

В данный момент LGD занимают первую строчку таблицы лидеров в DPC лиге Китая. Победа в этом матче гарантирует LGD место на мейджоре.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для Китая проходят с 15 марта по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 280 000 долларов США, а также четыре слота на мейджоре.