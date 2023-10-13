PS5 Pro придется подождать — стала известна дата выхода самой мощной консоли поколения

Том Хендерсон, весьма известный инсайдер от игровой индустрии, заявил, что Pro-версия PlayStation 5 выйдет только в конце 2024 года. Нельзя сказать, что это очень удивляет — подобные слухи ходили и раньше, да и Microsoft ожидала выхода обновленной консоли своих главных конкурентов именно в этом году. Тем не менее, теперь эту дату можно считать почти подтвержденной.

Разумеется, достоверной информации о начинке PS5 Pro еще нет хотя по все тем же слухам она будет гораздо мощнее оригинала.