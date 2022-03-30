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Сегодня, 14:40

PS Store частично заработал для россиян

Пьеретта АРКАН
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PS Store частично заработал для россиян.

Стал доступен внутренний кошелек аккаунта на платформе PS Store. Теперь можно покупать игры из средств кошелька, активировать бесплатные продукты (и для PS Plus).

Купить игры можно через поиск на консоли и открытие страницы игры, которая направит в PS Store. Совершить покупку можно при наличии денег в кошельке. Оплата картой по-прежнему не работает.

Пока не ясно, временная это возможность или постоянная.

Официального заявления компания Sony не размещала.

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