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Прямую трансляцию PARI Кубка фиферов-2024 посмотрело более 26 800 человек. Это новый рекорд

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29 августа в Москве прошли решающие матчи PARI Кубка фиферов-2024 — турнира по FIFA / EA Sports FC с участием стримеров, блогеров и киберспортсменов. Участники соревнования в формате LAN бились в клубе BOUNCE за призовой фонд в размере более 2 000 000 рублей. Матчи комментировали Михаил Моссаковский, Рома LOW LOW COW, Акул и KEFIR.

По итогам отбора в «Финал четырех» пробились Фаворит, Губиньо, Kefir и Сибскана. Победителем турнира в итоге стал Фаворит. В полуфинале он обыграл Губиньо (2:1), а в финале, проходившем в формате Best of 3, справился с Сибсканой (2:0, 2:0). Матч за третье место завершился победой Kefir над Губиньо — 4:2.

Призовой фонд между финалистами PARI Кубка фиферов-2024 распределился следующим образом: 1 000 000 рублей на правах победителя турнира получил Фаворит, вице-чемпиону Сибскане досталось 600 000 рублей, KEFIR заработал 300 000, а Губиньо — 200 000 рублей. Рома LOW LOW COW, вылетевший из розыгрыша до полуфинала, получил награду «Славянский зажим» за лучший гол турнира. Приз учрежден в память о бывшем игроке «Амкала» и блогере Никите Куриленко (Финито), ушедшем из жизни 10 февраля. Награду победителю вручила вдова Финито Инга.

Прямую трансляцию финала на Twitch смотрели 26 800 человек, что стало рекордом по онлайну в российском ФИФА-комьюнити.

«Ощутил поддержку зрителей, когда играл матч за третье место. Когда слушал музыку в наушниках в полуфинале, зрителей тоже было слышно, но еще не было такого вайба, — заявил основатель турнира и двукратный чемпион России по FIFA Сергей Никифоров (KEFIR). — Атмосфера была крутой. Поначалу было скучно, а потом, когда голы пошли, сразу все взбодрились. В итоге к полуфиналу, матчу за третье место все было как надо. Мы разорвали чемпионат мира по фифе в онлайне».

PARI Кубок фиферов проводится с 2016 года. Турнир прошел в девятый раз и, как и в прошлом году, был организован при участии PARI, поддержавшей KEFIR в организации топ-ивента со звездными участниками и крутыми призами.

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