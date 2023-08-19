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Сегодня, 13:41

Прострелы через нескольких игроков вернулись в Counter-Strike 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.

Игроки в Counter-Strike 2 могут выдохнуть — прострелы через игроков снова вернули в шутер.

Сегодня вышло небольшое обновление, в котором исправили ошибки прошлого патча: в нем с AWP не получалось прострелить больше одного противника.

Непонятно, был ли это баг или же реакция Valve на недовольство геймеров. На то, что это была просто ошибка, указывает и прошлый патч-ноут, в котором не было ни слова о радикальном изменении системы стрельбы.

Ранее Valve подняла цену на Prime-статус Counter-Strike: Global Offensive — теперь для доступа к соревновательным играм нужно заплатить 1500 рублей.

CS:GO. Прайм-статус в CS:GO подорожал на 270 рублей и теперь продается за 1500 рублей

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