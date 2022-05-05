Производство российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» могут остановить из-за санкций

Великобритания оставила «Байкал Электроникс» без возможности создавать новые процессоры — компанию внесли в санкционный список, чем ограничили доступ к технологиям ARM — на ней работают чипы от Apple, NVIDIA, Qualcomm, Samsung и другие.

Это означает, что те последние модели, что уже спроектированы, не будут выпускаться, потому что корпорации не дадут на них производственную лицензию.

Что касается старых процессоров тут дела обстоят проще — на них есть все необходимые разрешения.