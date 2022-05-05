Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 17:13

Производство российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» могут остановить из-за санкций

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Производство российских процессоров «Байкал» и &amp;quot;Эльбрус&amp;quot; могут остановить из-за санкций.

Великобритания оставила «Байкал Электроникс» без возможности создавать новые процессоры — компанию внесли в санкционный список, чем ограничили доступ к технологиям ARM — на ней работают чипы от Apple, NVIDIA, Qualcomm, Samsung и другие.

Это означает, что те последние модели, что уже спроектированы, не будут выпускаться, потому что корпорации не дадут на них производственную лицензию.

Что касается старых процессоров тут дела обстоят проще — на них есть все необходимые разрешения.

1
0
Читайте также
«Девять спален и свой кинотеатр». Сколько зарабатывает и как живет теннисист Новак Джокович
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Pure станет керри команды Entity
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости