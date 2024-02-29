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29 февраля, 19:40

Профсоюзы против Rockstar — в чем провинились создатели GTA 6

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Профсоюз работников игровой индустрии (IWGB) жестко раскритиковал Rockstar за намерение перевести сотрудников в офис с удаленки.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

IWGB обвинило компанию в нарушении ранее заявленных обещаний и возможных переработках. Некоторые сотрудники студии опасаются, что руководство компании может уволить тех, кто откажется возвращаться.

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О намерениях вернуть работников в офисы Rockstar рассказала 29 февраля. Там такое решение обусловили желанием продуктивно работать над GTA 6 и избежать возможных сливов об игре.

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