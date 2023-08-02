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Сегодня, 14:25

Продюсер сериала «Ведьмак» от Netflix рассказал, зачем упростили сюжет

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Кадр из сериала «Ведьмак».
Фото Netflix

Томек Багинский, продюсер выходящего на Netflix сериала «Ведьмак», раскрыл причины изменений в сюжете, на которые часто жаловались фанаты игр CD Project RED и книг Анджея Сапковского.

Оказалось, что дело в работе на более широкую аудиторию, большую часть которой составляют американцы — дескать, массовый зритель многое может не понять.

«Нам самим от этого больно, мне тоже больно», — пожаловался Багинский.

Кроме того, иногда изменения происходят из-за непредвиденных обстоятельств — например, заболевший актер не может отыграть свою часть вовремя, и тогда сцену приходится переделывать.

Источник: https://redanianintelligence.com/2023/08/02/the-witcher-producers-talk-plot-simplification-for-modern-western-audiences/
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