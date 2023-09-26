Продюсер Бари Алибасов подал в суд на российский магазин из-за тормозов в игре «Мир танков»

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов снова попал в сводки новостей. Продюсер, восстанавливающийся после операции на позвоночнике, купил в «М.Видео» дорогой игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, но этого оказалось недостаточно, чтобы поиграть в «Мир танков» без зависаний и багов вроде пропадающих снарядов и «плывущих» деревьев.

Гарантийный ремонт не помог и тогда Алибасов подал судебный иск на магазин. В танки же пришлось играть на другом ноутбуке.

Продюсер полон решимости победить, подчеркивая, что, вероятно, мог бы договориться с представителями магазина гораздо быстрее, но хочет добиться справедливости «как обычный человек».