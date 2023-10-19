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Сегодня, 21:35

Продажи PS5 Slim начнутся в ноябре — консоль выйдет в наборе с игрой Spider-Man 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PlayStation 5 Slim.
Фото Sony

Инсайдер BillBil-kun сообщил, что облегченная версия PlayStation 5 поступит в продажу уже в ноябре.

Консоль выйдет в комплекте с игрой Spider-Man 2. Релиз самой игры запланирован на 20 октября. Ранее YouTube-канал Digital Foundry назвал грядущую игру о приключениях Человека-паука самым красивым проектом на консоли.

В России PlayStation 5 Slim появится в продаже не раньше января 2024 года. Об этом рассказали в сети магазинов М.Видео.

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